В Красноярском крае возбудили дело за повторную незаконную реализацию самогона

В отношении жительницы Красноярского края возбуждено дело о продаже самогона В Красноярском крае возбудили дело за повторную незаконную реализацию самогона

Москва11 мая Вести.В городе Ужуре Красноярского края возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы за повторную незаконную реализацию спиртосодержащей продукции, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Стражи порядка, проведя закупку, выявили повторный факт незаконной реализации самогона женщиной. У продавщицы изъяли самогонные аппараты и около 10 литров спиртосодержащей жидкости.

В отношении ранее не судимой гражданки полицейские возбудили уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции отмечается в сообщении

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.