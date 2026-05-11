Москва11 маяВести.В городе Ужуре Красноярского края возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы за повторную незаконную реализацию спиртосодержащей продукции, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
Стражи порядка, проведя закупку, выявили повторный факт незаконной реализации самогона женщиной. У продавщицы изъяли самогонные аппараты и около 10 литров спиртосодержащей жидкости.
В отношении ранее не судимой гражданки полицейские возбудили уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукцииотмечается в сообщении
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.