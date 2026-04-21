Продавщица магазина на Камчатке предстанет перед судом за хищение алкоголя

Москва21 апр Вести.Продавец-кассир магазина, расположенного в селе Кавалерское, предстанет перед судом по обвинению в растрате. Женщина в течение девяти месяцев похищала из торговой точки алкогольную продукцию, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь материально ответственным лицом, в период с октября 2024 года по июнь 2025 года из корыстных побуждений похитила вверенную ей алкогольную продукцию на общую сумму свыше 120 000 рублей, чем причинила собственнику магазина материальный ущерб в указанном размере отметили в пресс-службе

Обвиняемая сотрудничала со следствием, давала показания, а также возместила причиненный ей ущерб в полном объеме. Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.