Москва21 апрВести.Продавец-кассир магазина, расположенного в селе Кавалерское, предстанет перед судом по обвинению в растрате. Женщина в течение девяти месяцев похищала из торговой точки алкогольную продукцию, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Следствием установлено, что обвиняемая, являясь материально ответственным лицом, в период с октября 2024 года по июнь 2025 года из корыстных побуждений похитила вверенную ей алкогольную продукцию на общую сумму свыше 120 000 рублей, чем причинила собственнику магазина материальный ущерб в указанном размереотметили в пресс-службе
Обвиняемая сотрудничала со следствием, давала показания, а также возместила причиненный ей ущерб в полном объеме. Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.