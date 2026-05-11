Москва11 мая Вести.Жительница Ивановского районного Амурской области обвиняется в тайном хищении чужого имущества с банковского счета, она осуждена на 2 года лишения свободы условно, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимая на АЗС нашла банковскую карту и потратила средства на ней на покупку спиртного и закусок на 20 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Причиненный ущерб возместила в полном объеме отмечается в сообщении

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.