Два года колонии получила жительница Благовещенска за кражу у сонной знакомой

Жительница Благовещенска обокрала свою знакомую, пока та спала Два года колонии получила жительница Благовещенска за кражу у сонной знакомой

Москва28 апр Вести.В Благовещенском муниципальном округе местная жительница на два года отправилась в колонию за то, что обокрала свою знакомую, пока она спала, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.

Установлено, что ранее судимая за совершение имущественных преступлений амурчанка, находясь в гостях у знакомой, воспользовавшись тем, что та ушла спать, через мобильное приложение в телефоне потерпевшей перевела 10 тысяч рублей на свой банковский счет. После выключила сотовый и спрятала его на веранде дома.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима отмечается в сообщении

Виновная добровольно возместила причиненный ущерб, вернула деньги. Приговор суда не вступил в законную силу.