Москва28 апрВести.В Благовещенском муниципальном округе местная жительница на два года отправилась в колонию за то, что обокрала свою знакомую, пока она спала, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.
Установлено, что ранее судимая за совершение имущественных преступлений амурчанка, находясь в гостях у знакомой, воспользовавшись тем, что та ушла спать, через мобильное приложение в телефоне потерпевшей перевела 10 тысяч рублей на свой банковский счет. После выключила сотовый и спрятала его на веранде дома.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режимаотмечается в сообщении
Виновная добровольно возместила причиненный ущерб, вернула деньги. Приговор суда не вступил в законную силу.