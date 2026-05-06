Биробиджанка под видом соцработника украла у инвалида 600 рублей и телефон

Биробиджанка обвиняется в краже денег и телефона у женщины-инвалида Биробиджанка под видом соцработника украла у инвалида 600 рублей и телефон

Москва6 мая Вести.Ранее судимая 24-летняя жительница Биробиджана обвиняется в краже у женщины-инвалида I группы 600 рублей и мобильного телефона, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инвалид 45 лет обратилась о отдел полиции с заявлением о краже, пояснив, что утром к ней домой пришла женщина, которую та приняла за социального работника.

Потерпевшая доверилась гостье и попросила ее сходить в магазин, выдав 600 руб. на продукты. Однако обратно "помощница" не вернулась, а вместе с ней пропал и мобильный телефон заявительницы отметили в пресс-службе

Подозреваемую быстро установили и задержали, она призналась в содеянном, уточнив, что деньги потерпевшей она потратила, а телефон сдала в комиссионный магазин.

Женщине предъявлено обвинение по статье о краже, ей грозит до двух лет лишения свободы.