Москва6 маяВести.Ранее судимая 24-летняя жительница Биробиджана обвиняется в краже у женщины-инвалида I группы 600 рублей и мобильного телефона, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Инвалид 45 лет обратилась о отдел полиции с заявлением о краже, пояснив, что утром к ней домой пришла женщина, которую та приняла за социального работника.
Потерпевшая доверилась гостье и попросила ее сходить в магазин, выдав 600 руб. на продукты. Однако обратно "помощница" не вернулась, а вместе с ней пропал и мобильный телефон заявительницыотметили в пресс-службе
Подозреваемую быстро установили и задержали, она призналась в содеянном, уточнив, что деньги потерпевшей она потратила, а телефон сдала в комиссионный магазин.
Женщине предъявлено обвинение по статье о краже, ей грозит до двух лет лишения свободы.