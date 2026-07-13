Москва13 июл Вести.Жительница Углегорска 49 лет обвиняется в квартирной краже, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Обвиняемой передали ключи от служебной квартиры, поскольку сотрудник, занимавший ее, увольнялся.

Зная, что квартира освобождается, и решив, что оставленные там вещи больше никому не нужны, она совершила кражу: проникла в помещение и похитила мелкую бытовую технику и строительные инструменты. В дальнейшем часть похищенного имущества женщина отдала на хранение знакомой, не сказав о том, откуда у нее вещи, а другую часть подарила своему сыну… Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей отметили в пресс-службе

Хозяин квартиры обратился в полицию. Когда сотрудники МВД пришли к фигурантке, она во всем созналась и вернула похищенное владельцу.