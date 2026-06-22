Экс-чиновница на Украине присвоила служебную квартиру стоимостью 5 млн рублей На Украине экс-чиновница налоговой завладела служебной квартирой за 5 млн рублей

Москва22 июн Вести.В Днепропетровской области Украины экс-чиновница налоговой службы, подделав документы, завладела служебной квартирой стоимостью почти три миллиона гривен (5 млн рублей). Об этом сообщили в государственном бюро расследований (ГБР).

Предъявили обвинение бывшей чиновнице налоговой службы Днепропетровской области, которая незаконно завладела служебной квартирой стоимостью почти 3 миллиона гривен, а впоследствии переоформила ее на дочь говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР

По версии следствия, после увольнения с госслужбы женщина потеряла права пользования служебной квартирой. Однако, вместо того чтобы вернуть ее государству, подозреваемая по поддельным документам заключила договор дарения недвижимости своей дочери.

Бывшей чиновнице предъявили обвинения в мошенничестве и использовании поддельных документов, ей грозит до 12 лет заключения. Имя подозреваемой ГБР не раскрывает.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем. По словам российского лидера, коррупция на Украине носит тотальный характер, элиты киевского режима покрывают ее, поскольку сами участвуют в подобных схемах.