Москва22 мая Вести.Коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев". Он подчеркнул, что коррупция на Украине носит тотальный характер, элиты киевского режима покрывают ее, поскольку сами участвуют в коррупционных схемах.

Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах за рубежом. Всем очень хорошо известно и на Украине, и в мире: украинская власть ворует на всем сказал глава государства

Ранее газета Zeit сообщила, что лидеры стран Европейского союза потребовали от главы киевского режима Владимира Зеленского расследовать коррупционные скандалы на Украине, в том числе дело бывшего руководителя президентского офиса Андрея Ермака. Европейские политики подчеркнули, что без этого Украина не сможет стать членом ЕС.

Между тем Ермаку 11 мая предъявили обвинение в отмывании денег. Также специализированная антикоррупционная прокуратура Украины опубликовала переписку Ермака с гадалкой Вероникой Аникиевич, которая давала ему советы по различным вопросам.