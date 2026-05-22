Москва22 мая Вести.Власть на Украине всегда была продажной, для нее коррупция стала способом существования. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". Он допустил, что украинский бизнесмен Тимур Миндич и экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак даже не понимаю сути предъявляемых им обвинений в коррупции.

Никакой коррупции на Украине нет. Это их форма существования. Подойти к ним и сказать: "Вы коррупционеры", они не поймут, о чем мы говорим. Вся украинская власть со времен 91 года всегда была абсолютно продажной, построена только на том, чтобы грабить, грабить и грабить. Ничего нового нет. Поэтому Ермак, поэтому Миндич не понимают, что им предъявляется. В чем их обвиняют? В схематозе? Это не схематоз, это форма существования украинской государственности заявил Соловьёв

Ранее газета Welt обратила внимание, что Зеленский до сих пор не дал никаких комментариев в связи с тем, что бывшему главе его офиса Ермаку предъявлены обвинения в коррупции.