Welt: Зеленский так и не прокомментировал скандал с Ермаком

Москва22 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский избегает давать комментарии по делу бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет газета Welt.

При этом Зеленский продолжает постоянно записывать видеообращения, отмечает газета.

Однако Зеленский упорно молчит по поводу коррупционного скандала, в который вовлечены некоторые его соратники. Глава киевского режима ничего не говорит о том, что ему самому известно, и причастен ли он к этим событиям.

Газета Zeit написала, что главы стран Евросоюза (ЕС) обратились к Зеленскому с требованием провести расследование коррупционного скандала на Украине. Киеву необходимо сделать это, чтобы иметь возможность стать членом ЕС.

Между тем издание Politico сообщило, что новый коррупционный скандал стал для Зеленского настоящим кошмаром.