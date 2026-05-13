Зеленского выносят за скобки: как пресса ЕС реагирует на коррупционный скандал Журналист Попова: в Европе не видят участия Зеленского в коррупционном скандале

Москва13 мая Вести.Европейская пресса оставляет в стороне фигуру главы киевского режима Владимира Зеленского, когда речь заходит о коррупционном скандале на Украине. Об этом рассказала журналист ИС "Вести" Анастасия Попова.

По словам корреспондента, европейская пресса детально и подробно пишет про коррупционный кризис на Украине, однако не видит его связи с Зеленским.

Каждый раз Зеленского волшебным образом выносят за скобки. С одной стороны, говорят, что он сейчас находится в должности, которая его оберегает от расследования, а другие издания, например, бельгийские пишут, что это все окружение виновато, а он, по идее, даже не был в курсе рассказала Попова

Она также обратила внимание на позицию Еврокомиссии, которая заявила, что расследование стало доказательством борьбы Украины с коррупцией.

В украинском суде прошло заседание по делу экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. НАБУ и САП предъявили ему обвинение в легализации денег, полученных преступным путем.