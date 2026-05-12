Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, и коррупционный скандал не сможет это изменить. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, продолжение конфликта – единственная возможность для Зеленского и его окружения остаться у власти.

Конфликт продолжится, и никакие переговоры не состоятся. …Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией сказал Меркурис на своем YouTube-канале

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, усомнился в том, что западные СМИ будут освещать коррупционный скандал на Украине.