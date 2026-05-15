Косачев: лидерам ЕС придется отвечать за свои поцелуи с Зеленским

Москва15 мая Вести.Каждому европейскому лидеру, целовавшему главу киевского режима Владимира Зеленского, придется отвечать за контакты с ним в случае его коррупционного краха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Лидеры Евросоюза (ЕС) постараются до последнего оттягивать признание своих ошибок, но исправить ситуацию уже не получится, отметил Косачев.

Самым сокрушительным ударом по "объединенной Европе" будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения "объединенными европейцами". Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень жестоко ответить на политические, а от того более личные и криминальные поцелуи заявил Косачев

Европейская пресса оставляет в стороне Зеленского, когда речь заходит о коррупционном скандале на Украине.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленского не включают в расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за конституции страны, которая защищает его от уголовных преследований.