Евродепутат заявил, что ЕС усилит давление на Киев из-за коррупционных скандалов Картайзер: ЕС усилит давление на Украину на фоне коррупционных скандалов

Москва16 мая Вести.ЕС вряд ли изменит свою политику относительно Украины, но усилит давление на антикоррупционные органы страны, считает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

С таким утверждением он выступил в разговоре с РИА Новости.

Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами сказал Картайзер

Он также отметил, что если главу киевского режима Владимира Зеленского заменить другим политиком, то он тоже может стать "объектом антикоррупционного расследования".

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в хищении денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Сейчас он находится в СИЗО. Суд назначил Ермаку выход по залог в $3,1 млн, но сейчас внесены лишь $329 тыс. Его защита собирается подавать апелляцию.