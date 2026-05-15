Картайзер: Украина не сможет получить привилегированное членство в ЕС

Москва15 мая Вести.У Украины нет привилегированного пути, который приведет ее к быстрому вступлению в Европейский союз (ЕС), заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

Киев вынужден пройти весь процесс вступления в ЕС и выполнить все Копенгагенские положения, отметил Картайзер.

Переговоры могут начаться, однако действительно важно то, какова вероятность того, что Украина когда-либо станет членом ЕС. Похоже, уже очевидно, что больше нет перспектив какого-либо привилегированного отношения к Украине приводит РИА Новости слова Картайзера

Парламентарий также отметил, что скандал с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком повлияет на финансовую поддержку Киева со стороны ЕС.

В свою очередь депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала отказаться от финансирования Украины из-за коррупционных скандалов в Киеве.