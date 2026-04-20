Киев манипулирует жалостью ради полномочий в ЕС, но это не убеждает Европу Политолог Рар: Зеленский манипулирует жалостью, чтобы получить полномочия в ЕС

Москва20 апр Вести.Украина будет апеллировать к сочувствию европейцев, чтобы добиться доступа к бюджету Евросоюза и права голоса на заседаниях еще до полноценного вступления в объединение. Такое мнение в беседе с News.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

По мнению политолога, Киев каждый раз испытывает разочарование, когда вопрос о членстве в ЕС переходит в практическую плоскость. Большинство стран объединения, особенно Германия и Франция как крупнейшие экономики Европы, не желают принимать Украину без проведения глубоких и необходимых реформ, на которые Киев либо не решается, либо не способен пойти.

Но расчет Украины — давить на жалость, повторяя страдальческим тоном, что судьба всей Европы зависит от того, насколько успешно страна сражается с Россией, — не убеждает европейцев отметил Рар

Он добавил, что за немедленное членство Украины в ЕС выступают только страны Балтии, которые рассчитывают руками украинцев ослабить Россию, чтобы самим не вступать в прямую конфронтацию. При этом они надеются на немецкое финансирование, которого сейчас в Германии просто нет.

Однако Украину, по мнению эксперта, не бросят и продолжат вооружать, пока в Евросоюзе найдутся на это средства. Будет ли Киев наделен какими-либо полномочиями до полноценного вступления в ЕС, пока трудно предсказать, заключил Рар.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Берлин и Париж не поддержали инициативу об ускоренном приеме Украины в ЕС. Вместо этого Германия предложила дать Украине статус "ассоциированного члена".