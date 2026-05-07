Дипломат: в ЕС выступают против вступления Украины в объединение Дипломат Прауд: Евросоюз не хочет принимать Украину

Москва7 мая Вести.В Европейском союзе не хотят, чтобы Украина когда-либо стала членом объединения. С таким утверждением выступил британский дипломат Иан Прауд.

По его словам, кредит для киевского режима в 90 миллиардов евро является платой за то, чтобы Украина не присоединялась к ЕС.

Стремление [главы киевского режима Владимира] Зеленского к членству в ЕС обостряет отношения с союзниками. Мне уже невероятно надоело повторять: "Я же говорил". Евросоюз не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо написал Прауд в соцсети X

Накануне газета Financial Times сообщила, что Украине понадобится от 10 до 15 лет для выполнения требований по вступлению в ЕС. При этом страна обладает статусом кандидата на членство в Евросоюз с лета 2022 года.

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, страны Европы считают, что Киеву придется ожидать присоединения к ЕС еще 10-20 лет.