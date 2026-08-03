Москва3 авгВести.Процесс интеграции Украины в Евросоюз может растянуться на долгие годы. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на информацию по итогам внутренних дискуссий в Брюсселе.
Как отметили в СВР, лидеры стран Евросоюза считают, что членство Киева в объединении несет серьезные экономические риски, а у Евросоюза нет лишних ресурсов для "удовлетворения завышенных запросов украинцев".
Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годыуказано в сообщении
Кроме того, в СВР заявили, что во внутренних дискуссиях лидеры Европы отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз в перспективе.