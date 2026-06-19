СВР: Европа намерена и дальше обманывать украинцев, обещая им вступление в ЕС

Европа отводит украинцам роль пушечного мяса, заявили в СВР СВР: Европа намерена и дальше обманывать украинцев, обещая им вступление в ЕС

Москва19 июн Вести.Европейские чиновники цинично обманывают украинцев, обещая им богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, однако реальность совершенно иная. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В СВР отметили, что чиновники и политики стран ЕС в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено. По их словам, Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу".

Поступающие в Службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта говорится в сообщении

Осознавая реальность, евробюрократы планируют продолжать обманывать украинцев.

Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его "водят за нос"? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, - это служить пушечным мясом в борьбе с Россией отметили в СВР

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу грозит развал в случае вступления в него Украины. Он, отметил, что это, "может, и неплохо".