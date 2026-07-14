Москва14 июл Вести.Европа работает качественно и эффективно, превращая население Украины в сообщество ЛГБТ-смертников (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом ИС "Вести" заявил политический обозреватель Сергей Веселовский.

По его словам, Украина – это место для разведки боем коллективного Запада.

Население Украины использовалось как смертники-камикадзе. И здесь важно понимать, что всех украинцев необходимо было переформатировать, лишить их веры православной, лишить их семейных ценностей, общечеловеческих ... и внедрить все то, что у нас в стране запрещено, ну, чтобы совсем окончательно их было не жалко. Так что я не вижу совершенно ничего удивительного в том, что … маленьких бывших русских людей учат быть украинцами, гомосексуалистами и нацистами … Они будут расти, они уже как маугли, воспитанные волками, они никогда не станут людьми … Европейцы продвигают – можно все. Нормы нет, она стирается … Теперь ты можешь быть кем угодно, менять ориентацию, менять … вероисповедание … Европа работает качественно и эффективно, превращая бывших русских людей на Украине в ЛГБТ-сообщество смертников сказал эксперт

Также он добавил, что Европа расширяет сознание населения Украины и делает его пластичным, для того, чтобы можно было слепить все, что угодно.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что западные представители, воспитанные на идеях неонацизма, ведут войну против РФ.