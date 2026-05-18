ЛГБТ-митинги на Украине охраняются, чтобы не вызвать негативную реакцию Запада Политолог Мезюхо: Украина будет охранять ЛГБТ-митинги, опасаясь реакции Запада

Москва18 мая Вести.Проведение ЛГБТ-митингов (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на Украине будет тщательно охраняться, чтобы не вызывать негативную реакцию со стороны определенных европейских и американских структур. Об этом политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на пути к евроинтеграции киевский режим занимается перепрошивкой культурного кода украинского народа.

Защита прав так называемого сообщества ЛГБТ и развития новой этики в информационном пространстве – это одно из условий евроинтеграционных процессов на Украине, который должен выполнить Киев на пути вступления в Европейский союз… Защищать так называемую новую этику можно, потому что полиция будет охранять подобные митинги, опасаясь негативной реакции со стороны европейских и некоторых американских структур сказал Мезюхо

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли столкновения сотрудников полиции с противниками ЛГБТ-парада. Противники движения собрались на Биржевой площади.