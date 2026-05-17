СМИ Украины сообщили о столкновениях противников ЛГБТ-парада с полицией в Одессе

Москва17 мая Вести.Столкновения сотрудников полиции с противниками ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает украинский "5 канал".

Противники движения собрались на Биржевой площади.

В Одессе столкновения полиции со сторонниками "традиционных ценностей" говорится в публикации

Телеканал "Общественное" в свою очередь уточнил, что участниками митинга против ЛГБТ-парадов стали члены движений "Неизвестные патриоты" и "За традиционные ценности". Предполагалось, что демонстрация будет проходить мирно и без провокаций.