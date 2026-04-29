В США заявили о контроле фашистских организаций над улицами в Одессе Правозащитник Уилайто: фашистские организации контролируют улицы в Одессе

Москва29 апр Вести.Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем фашистских организаций. Об этом заявил американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто в разговоре с РИА новости.

Об этом Уилайто сказал в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе.

Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы сказал американский правозащитник

Так он охарактеризовал положение дел в Одессе при киевском режиме.

Распространение информации о реальном положении дел этом городе, по словам Уилайто, должно помочь жителям США лучше понять реальную ситуацию на Украине. Как заметил правозащитник, это также должно помочь американцам поставить под сомнение навязываемую им трактовку событий.

2 мая 2014 года сторонники госпереворота на Украине и националисты подожгли здание Дома профсоюзов в Одессе, где укрывались представители "антимайдана". По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.