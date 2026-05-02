Глава Крыма: массовое убийство в Одессе – это преступление без наказания Аксёнов назвал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года черным днем русской истории

Москва2 мая Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал 2 мая 2014 года, когда украинские националисты заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей, черным днем русской истории.

Он подчеркнул, что массовое убийство, совершенное бандеровцами в Одессе 12 лет назад, осталось, по большому счету, преступлением без наказания.

2 мая 2014 года. Черный день русской истории. 12 лет назад бандеровцы заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей говорится в публикации главы Крыма в мессенджере MAX

По его словам, сегодня очевидны последствия этой безнаказанности: от зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов России до террористических атак по глубоким тылам нашей страны.

При этом Аксёнов выразил уверенность в том, что "по заслугам получит каждый подонок", и русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу теперь уже навсегда.

В том, что до сих пор не наказаны совершившие зверства в Доме профсоюзов в Одессе, виновны покровители Киева, заявила сегодня председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что у этого преступления нет срока давности, и Россия никогда не позволит забыть трагедию в Одессе.