Матвиенко: отсутствие кары виновным в зверствах в Одессе – тоже преступление Матвиенко: трагедия в Доме профсоюзов – преступление без срока давности

Москва2 мая Вести.В том, что совершившие зверства в Доме профсоюзов в Одессе до сих пор не наказаны, виновны покровители Киева, сознательно содействовавшие укрыванию палачей. Об этом РИА Новости заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В том, что настоящее правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков сказала она

РФ никогда не позволит забыть трагедию в Одессе, у этого преступления нет срока давности, подчеркнула Матвиенко. После неизбежной победы над нацизмом на Украине Россия сделает все, "чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против бандеровского режима", сказала председатель СФ РФ.

Отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно указала Матвиенко

И если ждать реального правосудия от киевского режима, прячущего своих подельников, наивно и бессмысленно, то единственная за 12 лет реакция международного сообщества в виде "расплывчатого приговора" Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – это позор, подчеркнула Матвиенко.

2 мая 2014 года украинские националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе, где собрались противники госпереворота. Активисты "антимайдана" были вынуждены спрятаться в Доме профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли. Во многих из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы националистов стреляли.

Жертвами трагедии стали 48 человек – все, кроме двух, жители Одессы и Одесской области. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Более 200 человек получили ранения.