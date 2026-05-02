Москва2 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что достижение целей и задач специальной военной операции станет гарантией справедливости для погибших в трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Комментарий был опубликован по случаю годовщины трагедии в Одессе, в результате которой погибли десятки человек.

Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции сказала Захарова

2 мая 2014 года украинские националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе, где собрались противники госпереворота на Украине. Активисты "антимайдана" были вынуждены спрятаться в Доме профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли. Во многих из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы националистов стреляли.

Жертвами трагедии стали 48 человек. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Более 200 человек получили ранения.