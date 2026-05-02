В Одессе жители возлагают цветы к мемориалу жертвам трагедии у Дома профсоюзов Жители Одессы несут цветы к стихийному мемориалу у Дома профсоюзов

Москва2 мая Вести.Жители Одессы стекаются к стихийному мемориалу вдоль ограды Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли десятки человек. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

Площадь Куликово поле около Дома профсоюзов в Одессе, где 12 лет назад, 2 мая 2014 года, погибли десятки людей, сегодня с утра оцеплена полицией и национальной гвардией. Вдоль ограды вокруг Дома профсоюзов – стихийный мемориал говорится в публикации

По данным издания, люди несут цветы в память о погибших. На входе к мемориалу их досматривают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

2 мая 2014 года украинские националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе, где собрались противники госпереворота на Украине. Активисты "антимайдана" спрятались в Доме профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли. Во многих из тех, кто пытался выбраться из горящего здания, злоумышленники стреляли. Всего жертвами трагедии стали 48 человек. Еще более 250 пострадали. Те, кто устроил поджог, до сих пор не наказаны.