Медведчук назвал фамилии причастных к одесской трагедии 2014 года Медведчук раскрыл фамилии причастных к трагедии в Одессе 2014 года

Москва2 мая Вести.Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в беседе с агентством ТАСС назвал фамилии виновных в одесской трагедии 2014 года.

Он указал, что трагедия 2 мая 2014 года в Одессе продемонстрировала настоящие намерения коллективного Запада в отношении русскоязычного населения Украины, которые удалось воплотить в жизнь руками украинских неонацистов.

По его словам, суд над виновниками одесской трагедии "ожидает своего часа", но рано или поздно обязательно состоится.

Суд над извергами одесской трагедии ждет своего часа и обязательно состоится. Никто ничего не забыл сказал он

Медведчук добавил, что на сегодняшний день сохранились фото и видеоматериалы, свидетельства очевидцев, документы, которые не удалось спрятать и уничтожить.

Медведчук сообщил, что за десять дней до трагедии в Одессе состоялось совещание, которое возглавлял исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

Под председательством [исполнявшего обязанности президента Украины Александра] Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил Медведчук

Медведчук отметил, что европейские политики, стремящиеся к конфликту, радуются жертвам среди мирного населения. По его мнению, они намерены продолжать извлекать выгоду из этого кровопролития.

Он также рассказал, что операция была изначально запланирована на день футбольного матча 2 мая. Это объясняло присутствие в городе большого числа футбольных фанатов и 500 радикалов из "Правого сектора" (деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По его словам, доставку исполнителей на место обеспечивали Арсен Аваков, Андрей Парубий и Игорь Коломойский. Непосредственным руководителем акции на месте был Игорь Палица, за что спустя несколько дней, 6 мая 2014 года, он был назначен губернатором Одесской области.

Руководитель движения "Другая Украина" отметил, что последователи нацистских полицейских сжигали людей живьем. Он также подчеркнул, что тех, кто выжил, добивали прямо перед камерами.

Политик подчеркнул, что ни один из нарушителей закона не понес наказания. Более того, все они были удостоены наград и признаны "героями".

Медведчук подчеркнул, что успех денацификации на Украине возможен только после суда над виновными в одесской трагедии.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где местные жители собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники укрылись от погромщиков в Доме профсоюзов, однако националисты окружили здание и подожгли его. Погибли десятки человек, сотни - пострадали.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов рассказал, что преступления украинских неонацистов не имею срока давности, поэтому заседание Международного трибунала над ними нужно провести в Доме профсоюзов в Одессе, на месте трагедии 2014 года.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что поддержанный Западом переворот в Киеве в 2014 году является причиной трагедии, которая до сих продолжается на Украине.