Михаил Шеремет обвинил киевский режим в организации трагедии в Одессе 2 мая В Госдуме заявили, что преступления в Доме профсоюзов не имеют срока давности

Москва2 мая Вести.Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинские власти намеренно блокируют расследование событий в одесском Доме профсоюзов. По словам парламентария, даже спустя двенадцать лет виновные не наказаны, поскольку режим сам является непосредственным организатором тех кровавых событий.

Шеремет подчеркнул, что данные преступления не имеют срока давности и каждый причастный будет найден и приговорен к заслуженному наказанию. Депутат также выразил уверенность, что после смены власти на Украине в Одессе должен быть возведен памятник невинным жертвам современного нацизма, который станет напоминанием о том, как Запад пытался превратить страну в масштабную "фабрику смерти".