Москва3 мая Вести.Трагедия в одесском Доме профсоюзов 2014 года ознаменовала собой переход украинского национализма к открытой русофобии. Об этом заявил ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

В Одессе 2 мая 2014 года украинскими нацистами были заживо сожжены 48 человек, а более 200 пострадали. Именно эти события, по мнению Мартынова, приобрели необратимый характер.

Именно события в Одессе, в сожженном Доме профсоюзов с живыми людьми 2 мая, на мой взгляд, стали той самой точкой бифуркации или той самой красной линией, которую перешли в этом русофобском майданном угаре украинские нацисты. Именно 2 мая стало той точкой невозврата, за которой уже все последующие события приобрели необратимый характер заявил Мартынов

По его мнению, эта трагедия, этот акт бесчеловечности, совершенный украинскими нацистами и потрясший многих жителей планеты, находится за гранью понимания.

Многое за эти 12 лет произошло для Украины: потеря территорий, уход регионов в Россию, гражданская война, специальная военная операция, которую проводит Россия на территории этого слегка сбрендившего государства. Но вот те самые события 2 мая в Одессе со сгоревшими заживо людьми – эта бесчеловечная дикость стали окончательным подтверждением правоты последующего нашего жесткого хирургического вмешательства в людоедский украинский режим подчеркнул Мартынов

Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Медведев в своей колонке написал о том, что 2 мая стали переломной точкой украинской гражданской войны. Потому что именно в те дни стало ясно: сторонникам Майдана можно всё. Убивать, сжигать заживо, добивать, издеваться, смеяться над смертью "неправильных людей" и им за это не будет ничего.