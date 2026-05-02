Поддубный отметил безнаказанность украинских палачей за поджог в Доме профсоюзов Поддубный о трагедии в Одессе: 12 лет безнаказанности

Москва2 мая Вести.Военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный, комментируя в своем канале в мессенджере MAX трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, отметил, что у преступления, совершенного украинскими палачами, срока давности нет.

Он прокомментировал события 2 мая 2014 года, когда украинские националисты подожгли Дом профсоюзов в Одессе.

Преступление, совершенное украинскими палачами, срока давности не имеет. Трагедию, когда нелюди убивают людей, невозможно предать забвению или оправдать в духе "это было в другой стране". Люди так не поступают. Все эти годы, которые обволокли беспросветной тьмой близких замученных в Доме профсоюзов, украинская хунта даже не пыталась провести расследование. Имитировали. Какие-то отдельные бумаги отправлялись в международные инстанции, типа ЕСПЧ, и то делали это родственники погибших и сами выжившие после одесской Хатыни. А из ЕСПЧ только весной 2025 года пришел ответ, в котором суд указал на "несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе событий 2 мая 2014 года пишет Поддубный

Он удивился реакции Министерства юстиции Украины на решение Европейского суда.

Что характерно, получив решение Европейского суда, нынешнее Министерство юстиции Украины заявило, что "принимает его во внимание", но в произошедшем винит структуры, которые были сформированы во время президентства Януковича. Цинизм высшей пробы, который в Европе, конечно, предпочитают не замечать отметил военкор

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила: в том, что совершившие зверства в Доме профсоюзов в Одессе до сих пор не наказаны, виновны покровители Киева, сознательно содействовавшие укрыванию палачей.

2 мая 2014 года украинские националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе, где собрались противники госпереворота на Украине. Активисты "антимайдана" были вынуждены спрятаться в Доме профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли. Во многих из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы националистов стреляли.

В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.