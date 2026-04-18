Миронов рассказал, где нужно судить украинских неонацистов Лидер "СР" призвал судить неонацистов в Доме профсоюзов в Одессе

Москва18 апр Вести.Преступления украинских неонацистов не имею срока давности, поэтому заседание Международного трибунала над ними нужно провести в Доме профсоюзов в Одессе, на месте трагедии 2 мая 2014 года. Таким мнением поделился с NEWS.ru лидер "Справедливой России", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Заседание самого трибунала, я убежден, нужно проводить в Одессе в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года бандеровщина в полной мере проявила свою звериную суть Заявил Миронов

По его словам, украинские неонацисты являются потомками коллаборантов, воевавших на стороне Третьего Рейха. Депутат напомнил, что гитлеровцы целеноправленно истребляли мирных жителей и военнопленных и в этом им помогали предатели из числа украинцев, латышей и поляков.

С их последышами мы воюем сегодня на полях Донбасса и Новороссии. По сути, идет гражданская война, которая, как известно, по своей жестокости не уступает, а порой превосходит прочие. И в этой войне нам противостоит враг, зараженный нацистской идеологией, которая выродилась в настоящий сатанизм(запрещен в РФ) отметил парламентарий

Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже не избежит трибунала после окончания конфликта, считает председатель правления Центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.