Бывший премьер Украины заявил, что Запад 12 лет молчит об одесской бойне Азаров: 12 лет Запад молчит о трагедии в Одессе из-за солидарности с виновными

Москва2 мая Вести.Запад уже 12 лет фактически замалчивает трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда при пожаре погибли 48 человек и более 250 пострадали. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

Вы не найдете в западных средствах массовой информации ни одного комментария. 12 лет прошло - и нет никаких комментариев. Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз - и тоже молчат, никто не вспоминает сказал он

Азаров считает такое молчание показательным. По его мнению, это говорит о солидарности тогдашних американских и европейских властей с произошедшем. Он подчеркнул, что, на его взгляд, подобные преступления не имеют срока давности.

По мнению экс-премьера Украины, реальное расследование трагедии станет возможным только после смены нынешней власти в Киеве. Он полагает, что новый режим будет заинтересован в том, чтобы дистанцироваться от этого преступления и сам инициирует расследование. Азаров добавил, что новой украинской власти предстоит расследовать не только события в Одессе, но и другие, как он утверждает, тяжкие преступления в Донбассе и Мариуполе, а политики, которые "не потеряли совесть", будут настаивать на этом.