Захарова заявила, что слово "справедливость" на Украине превратилось в оксюморон Захарова: слово "справедливость" на Украине превратилось в оксюморон

Москва2 мая Вести.Бесправие, тотальная коррупция и правовой произвол привели к превращению слова "справедливость" на Украине в оксюморон. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нынешнему режиму, несмотря на дававшиеся ранее обещания довести до конца расследование одесской трагедии и наказать виновных, сегодня явно не до справедливости. Впрочем, само слово "справедливость" в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон сказала Захарова

2 мая 2014 года украинские националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе, где собрались противники госпереворота. Активисты "антимайдана" были вынуждены спрятаться в Доме профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли. Во многих из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы националистов стреляли.

Жертвами трагедии стали 48 человек – все, кроме двух, жители Одессы и Одесской области. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Более 200 человек получили ранения.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила: в том, что совершившие зверства в Доме профсоюзов в Одессе до сих пор не наказаны, виновны покровители Киева, сознательно содействовавшие укрыванию палачей.