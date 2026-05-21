РФ вернет славу Одессе и не даст искажать историю города, пообещала Захарова Захарова: Россия вернет славу Одессе и не позволит переписать историю города

Москва21 мая Вести.Россия вернет славу Одессе и всегда будет помнить о героических страницах в истории города, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Одесса появилась благодаря российской императрице Екатерине II, однако сейчас киевский режим пытается переписать историю города.

Захарова обратила внимание, что в годовщину трагического пожара в Доме профсоюзов в Одессе глава местного филиала Института национальной памяти Сергей Гуцалюк открыто демонстрировал значок, изображающий бутылку с зажигательной смесью и надписью: "Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся".

Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь? добавила дипломата во время брифинга

Пожар в Доме профсоюзов стал одним из крупнейших по числу жертв на Украине. В огне погибли свыше 40 человек, среди которых 7 женщин и один несовершеннолетний.

Как установило следствие, за поджог здания ответственны активисты Евромайдана, которые забрасывали Дом профсоюзов "коктейлями Молотова". Они же потом не давали противника госпереворота на Украине покинуть горящее здание.