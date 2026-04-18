Москва18 апрВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Украины исказить историческую память, охарактеризовав ситуацию русской пословицей "в семье не без урода".
Как заявила Захарова ТАСС, в современном украинском обществе есть люди, чьи предки участвовали во Второй мировой войне. Однако сегодня, отметила дипломат, они занимаются фальсификацией исторических событий.
Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бываетсказала Захарова
Она также напомнила о распространении в конце 1980-х – начале 1990-х годов книг Резуна, известного под псевдонимом "Суворов", который публиковал недостоверные интерпретации исторических событий.
Захарова призвала уделять больше внимания сохранению исторической памяти внутри России, изучению истории и уважению к подвигам предков.
Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутсязаключила Захарова
Ранее дипломат назвала варварской реакцию стран Запада на учреждение в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. В этой связи, отметила Захарова, Россию вновь стали обвинять в искажении и переписывании истории.
9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В текущем году эта дата отмечается впервые.