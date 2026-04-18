"В семье не без урода": Захарова высказалась об искажении истории Украиной

Москва18 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Украины исказить историческую память, охарактеризовав ситуацию русской пословицей "в семье не без урода".

Как заявила Захарова ТАСС, в современном украинском обществе есть люди, чьи предки участвовали во Второй мировой войне. Однако сегодня, отметила дипломат, они занимаются фальсификацией исторических событий.

Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает сказала Захарова

Она также напомнила о распространении в конце 1980-х – начале 1990-х годов книг Резуна, известного под псевдонимом "Суворов", который публиковал недостоверные интерпретации исторических событий.

Захарова призвала уделять больше внимания сохранению исторической памяти внутри России, изучению истории и уважению к подвигам предков.

Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся заключила Захарова

Ранее дипломат назвала варварской реакцию стран Запада на учреждение в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. В этой связи, отметила Захарова, Россию вновь стали обвинять в искажении и переписывании истории.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В текущем году эта дата отмечается впервые.