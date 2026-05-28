Москва28 мая Вести.Утверждения о том, что Украина — наследница Руси — заявления моральных уродов и психически больных людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Украина - преемница Древней Руси и якобы должна "властвовать" над Россией.

Хотелось бы напомнить им, я не могу даже подобрать нужного слова к тем, кто подобные заявления делает, по сути, моральным уродам, что в эпоху существования общерусского государства под названием Русь никто и слыхом не слыхивал о таком термине, как Украина. Ни в одной исторической летописи вы ничего о ней не найдете заявила Мария Захарова

Она также назвала заявления Буданова не просто далекими от реальной исторической действительности, а примитивной инсинуацией о некоей этнической исключительности украинской нации.