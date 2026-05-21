Москва21 маяВести.Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Минюстом в список террористов и экстремистов) утверждает, что Украина является преемницей Руси, а потому якобы должна "господствовать" над РФ.
По словам Буданова, Россия украла историю Украины.
Русь – это Украина, и именно мы должны господствовать над Россиейутверждает он, передают украинские СМИ
Ранее украинский историк Марта Гавришко назвала ложью слова Буданова относительно ситуации с мобилизацией.