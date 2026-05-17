Историк Гавришко: заявления Буданова о ситуации с мобилизацией на Украине – ложь

Москва17 мая Вести.Украинский историк Марта Гавришко опровергла слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) относительно ситуации с мобилизацией.

Ранее украинский чиновник поддержал практику принудительного призыва мужчин с улиц для отправки в зону боевых действий.

Буданов защищает бусификацию. "Все участвуют в защите суверенитета Украины", — говорит он. И это вопиющая ложь цитирует Гавришко РИА Новости

Она отметила, что принудительной мобилизации подвергаются только рядовые украинцы: механики, строители, водители грузовиков.

При этом для детей прокуроров, судей и дипломатов, которые проводят время преимущественно в странах Запада, в этом отношении сохраняются комфортные условия, продолжила Гавришко.

Это не "народная война". Ведь богатые сидят и подсчитывают деньги, заработанные на смерти своих бедных соотечественников написала в соцсетях историк

15 мая стало известно, что с украинских медиков будут снимать бронь от мобилизации при наличии запроса из Минобороны страны.