Медведев: 2 мая 2014 года - первый день открытой войны Украины против русских Журналист Медведев назвал 2 мая 2014 года первым днем войны Украины против РФ

Москва2 мая Вести.Автор информационной службы "Вести" Андрей Медведев, комментируя в мессенджере MAX трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, написал, что тот день стал первым днем войны Украины против России.

Он отметил, что в тот день украинские граждане убивали русских людей, потому что те не желали "превращаться в украинцев".

2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России. Правда, в мае 2014 это осознали лишь немногие. Украина стала готовиться к войне на Донбассе по-настоящему, и с Россией в будущем. Но у нас тогда ведь мало что изменилось, правда? написал он

При этом, Медведев выразил недовольство, что в РФ пускали тех, кто откровенно смеялся над русскими.

Депутат Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), палач Одессы, убийца и мародер. Он как-то раз приехал в Москву на "марш Немцова". Гончаренко тогда задержала полиция. Но была вынуждена отпустить. А кто дал распоряжение отпустить? У нас годами режиссер Иосиф Рейхельгауз, публично оправдывавший палача Одессы подонка Гончаренко, продолжал руководить театром. Неплохо жил. За государственный счет. У нас с мая 2014 коллективный российский либерал, юный и постарше, советского разлива, бесконечно глумился над жертвами бойни. Лидеры общественного мнения, те, что из деятелей культуры и науки, писатели опять же, в мае 2014 пробубнили нечто вроде "ну это другая страна, мы не можем давать оценку" отметил журналист

По мнению Медведева, до февраля 2022 года "никому ничего не было" за глумление над убитыми русскими людьми. Люди "с хорошими лицами" ходили на митинги под украинскими флагами по столице, добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее назвал 2 мая 2014 года, когда украинские националисты заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей, черным днем русской истории.