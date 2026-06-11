Москва11 июн Вести.Никакой логикой невозможно объяснить украинские удары по объектам культуры, в отличии даже от любых других атак, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Вы упомянули про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры, поскольку их невозможно объяснить никакой логикой, в отличие даже от каких-то иных атак. Это не военные объекты сказал он

По словам Медведева, речь идет не только об атаках на объекты культуры и истории, но и об ударах по людям, а также по образовательным учреждениям.

Это, конечно, чистое варварство отметил политик

Также Медведев заявил, что Россия не станет разрушать культурные объекты Украины, однако там есть и другие "весьма привлекательные цели", о которых российские военные не должны забывать.