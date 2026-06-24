Медведев обвинил киевский режим в сдаче Украины в аренду за деньги

Медведев: киевская клика сдает Украину внешним силам за деньги Медведев обвинил киевский режим в сдаче Украины в аренду за деньги

Москва24 июн Вести.Киевский режим сознательно и за большие деньги сдает Украину в аренду внешним силам, чтобы они превратили ее в военный плацдарм. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.

...Киевская клика... за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции сказал Медведев

По его словам, свержение киевского режима позволило бы украинцам с помощью законных институтов власти формулировать свои запросы и жить в безопасности. Медведев подчеркнул, что речь должна идти о смене власти именно на законные институты.

Медведев также высказался и о главе киевского режима Владимире Зеленском. Зампред Совбеза РФ отметил, что тот лишен каких-либо иммунитетов, так как его полномочия давно истекли.