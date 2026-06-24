Москва24 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал три возможных варианта смены киевского режима.

По его словам, свержение киевского режима позволило бы людям через законные институты власти формулировать свои запросы и жить в безопасности.

Варианты смены киевского режима могут быть разными: это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что речь должна идти о смене власти именно на законные институты.

21 мая Медведев заявил, что гибель так называемой Украины неизбежна из-за утраты суверенитета, территорий, населения и зависимости от внешнего управления.