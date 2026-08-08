Москва8 авгВести.Народ Украины может "выплыть", если найдет новых, разумных лидеров, иначе Украину ждет неминуемая гибель, заявил в своем канале в MAX заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, крах украинской хунты неминуем, после чего украинское общество ждет долгий процесс покаяния и восстановления.
Возможно, народ Украины все-таки выплывет из этой ямы с нечистотами и найдет новых, разумных лидеров. А если нет, Украину ждет неминуемая гибельуказал Медведев
Он подчеркнул, что подобные кризисы приводят к уродливым шрамам в экономике и массовом сознании.
Ранее Медведев указывал на вымирание Украины и предрекал дальнейшую потерю территорий.