Москва30 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что риск ядерного апокалипсиса действительно существует.

По его словам, игнорировать такую вероятность могут только "фантазеры или дурачки".

Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен... Но очень не хотелось бы этого сказал Медведев

Ранее посол по особым поручениям МИД России, глава российской делегации на 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов заявил, что гипотетическая возможность передачи Украине компонентов ядерного оружия (ЯО) является недопустимым шагом, выходящим за все существующие рамки.