Медведев допустил "новый Чернобыль", комментируя атаку на ЗАЭС Медведев прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва30 мая Вести.Атаки на Запорожскую АЭС могут привести к новому Чернобылю, если машинный или реакторный зал станции будет разрушен. Об этом заявил Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя удар ВСУ по ЗАЭС.

Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль написал он в своем канале в мессенджере MAX

Медведев подчеркнул, что если это произойдет, то будет "ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия".

Ранее украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по зданию машинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС. В результате удара основное оборудование повреждено не было, однако в стене машзала образовалась дыра.

Как подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев, дрон управлялся по оптоволокну, поэтому его попадание не может считаться случайным.