Британцев напугало "мрачное предупреждение" Медведева о ядерном апокалипсисе Daily Express назвала пугающими слова Медведева о ядерном апокалипсисе

Москва1 мая Вести.Заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса напугало британцев. Газета Daily Express назвала слова Медведева "пугающим обращением" и "мрачным предупреждением".

Дмитрий Медведев заявил, что существует "реальная вероятность" того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" … В пугающем обращении к российским школьникам … [он] заявил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер" пишет газета

В статье приводятся цитаты из выступления Дмитрия Медведева на просветительском марафоне "Знание. Первые". Издание отмечает, что зампред Совбеза РФ "обвинил Запад в опасной глобальной ситуации" и в производстве огромного количества оружия.

Авторы материала также цитируют слова Медведева о том, что Европой "руководят идиоты".

30 апреля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" Дмитрий Медведев заявил, что риск ядерного апокалипсиса действительно существует.