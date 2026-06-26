Заявление Пескова о ядерном сдерживании обеспокоило Запад DE: заявление Пескова о ядерном сдерживании стало предупреждением миру

Москва26 июн Вести.Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании британская газета Daily Express назвала "суровым предупреждением миру".

Россия выступила с суровым предупреждением миру о наличии ядерного оружия на фоне опасений "глобальной войны" говорится в статье

24 июня, выступая на форуме "Примаковские чтения", Дмитрий Песков заявил, что мир от глобальной войны оберегает только ядерное оружие. Представитель Кремля отметил, что мировая безопасность "подвергнута эрозии" и "кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось".