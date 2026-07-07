Песков назвал условие, при котором Россия будет готова применить ядерное оружие Песков: РФ готова применить ядерное оружие только при угрозе ее существованию

Москва7 июл Вести.Россия готова применить ядерное оружие, только в том случае, если будет угроза ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

У России, как заметил Песков, есть ядерная доктрина и в ней прописаны условия применения ядерного оружия. Этот документ, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, предельно прост, ясен и понятен.

Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. Это очень важно понимать указал Песков

Во время интервью официальный представитель Кремля также заявил, что РФ никогда не станет начинать третью мировую войну, поскольку является очень большой и ответственной страной. Обратившись к истории, Песков напомнил, что Россия никогда не начинала мировой войны. Однако когда боевые действия были инициированы против РФ, страна "отвечала до самого конца", добавил пресс-секретарь российского президента.