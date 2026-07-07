Москва7 июлВести.Россия никогда не станет начинать третью мировую войну, поскольку является очень большой и ответственной страной для того, чтобы быть инициатором такого события. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Россия – слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войнысказал Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля также обратился к истории. Он напомнил, что Россия никогда не начинала мировой войны. Однако, подчеркнул Песков, когда боевые действия были инициированы против РФ, она "отвечала до самого конца".
В апреле председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о том, что угроза третьей мировой войны сейчас велика как никогда.